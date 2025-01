Rheinland-Pfalz: Mehrere Schulen von Cyberangriff betroffen

1 Cyberangriff auf Schulen (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu den Systemen eines IT-Dienstleisters. Die Attacke hat Folgen für Lehreinrichtungen.











Link kopiert



Ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister in Rheinland-Pfalz hat bei Schulen zu einer zumindest teilweisen Datenverschlüsselung und dem Abfluss von Daten geführt. Die Täter drohen, die Daten im Darknet zu veröffentlichen, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz mitteilte. Insgesamt seien den Ermittlungen zufolge 45 Schulen durch den Angriff mittelbar betroffen, etwa in Speyer, Germersheim, Bad Dürkheim und Neustadt/Wstr.