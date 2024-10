Rheinland-Pfalz: Mann findet Würgeschlange an Bushaltestelle

1 Der Finder brachte den etwa eineinhalb Meter langen Königspython zur Polizeiwache. (Symbolbild) Foto: imago/imagebroker

In Rheinland-Pfalz hat ein Mann an einer Bushaltestelle eine Würgeschlange entdeckt. Der Passant fand den ungiftigen Königspython am Sonntag in einem Eimer, aus dem er bereits teilweise entkommen war, wie die Polizei in Trier am Sonntagabend mitteilte. Der Mann konnte das Tier an sich nehmen und in einem kleinen Terrarium unterbringen. Die Polizei geht davon aus, dass die Schlange von ihrem Eigentümer ausgesetzt wurde.