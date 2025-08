Rheinland-Pfalz: Ist gefundener Leichnam der gesuchte Dreifachmörder?

1 Die Polizei hat ein Gebiet nach dem Fund einer Leiche abgesperrt. Foto: Thomas Frey/dpa/Thomas Frey

Seit Monaten sucht die Polizei im Westerwald nach einem Tatverdächtigen. Nun wird eine Leiche entdeckt. Die entscheidende Frage ist offen.











Nach dem Fund einer Leiche bei Weitefeld im Westerwald hoffen Ermittler und Einwohner, dass der Dreifachmord aufgeklärt wird. Handelt es sich bei der toten Person um den Verdächtigen, der Anfang April in Weitefeld drei Menschen getötet haben soll? Am Fundort knapp einen Kilometer vom Tatort entfernt sind zahlreiche Polizisten dabei, das Gelände abzusuchen: Sie mähen Gras und haben Schaufeln in der Hand.