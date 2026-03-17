Rheinland-Pfalz: Geburtsraum darf wegen lauter Schreie nicht genutzt werden

Wegen angeblicher Lärmbelästigung darf ein zentraler Raum im Geburtshaus Trier nicht mehr für Geburten genutzt werden. Was das für Schwangere und das Team bedeutet.
Ein neues Geburtshaus in Trier bangt nach einem Rechtsstreit um seine Zukunft: Die Einrichtung darf ihren großen Geburtsraum nach der Klage eines Nachbarn wegen angeblich lauter Schreie von Gebärenden nicht mehr für Entbindungen nutzen. „Die Entscheidung hat uns schockiert. Wir können nun nicht mehr so viele Frauen annehmen“, sagte die Geschäftsführerin des Geburtshauses, Sarah Wolff.