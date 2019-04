1 Eine Entenfamilie hat einen Unfall verursacht (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Eine Entenfamilie hat in Rheinland-Pfalz einen Unfall mit fünf Fahrzeugen verursacht. Die Tiere wollten die Bundesstraße 9 überqueren.

Landau in der Pfalz - Weil eine Entenfamilie die Bundesstraße 9 im rheinland-pfälzischen Jockgrim bei Landau überqueren wollte, ist bei einem anschließenden Unfall ein Mann schwer verletzt worden. Insgesamt waren vier Autos und ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei in Landau am Freitag mitteilte.

Fahrer schwer verletzt

Zwei bislang unbekannte Autos blieben wegen der Enten auf der Straße stehen, doch die folgenden Fahrzeuge bremsten zu spät. Der Fahrer eines Wagens versuchte nach rechts auszuweichen und stieß gegen einen daneben fahrenden Lastwagen. Durch den Aufprall wurde das Auto über die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrer des weggeschleuderten Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt.