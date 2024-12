Rheinland-Pfalz: Ehefrau getötet: Mann geht in Trier nach Wochen zur Polizei

1 Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen dauerten an. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am vergangenen Donnerstag soll ein 48-jähriger in Trier (Rheinland-Pfalz) Wochen nach der mutmaßlichen Tat selbst zur Polizei gegangen sein, um den Mord an seiner Frau zu gestehen.











Einige Wochen nach der mutmaßlichen Tötung seiner Ehefrau ist ein Mann in Trier in Rheinland-Pfalz selbst zur Polizei gegangen. Der 48-Jährige erschien am vergangenen Donnerstag bei der Kriminalpolizei und gab an, vor wenigen Wochen seine 52 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag erklärte.