1 Ein Mann ist in Rheinland-Pfalz bei einem Arbeitsunfall getötet worden (Symbolbild). Foto: Murat/Marijan Murat

Ein 46-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Rheinland-Pfalz getötet worden. Die genauen Umstände waren zunächst unklar, wie die Polizei in Mainz am Dienstag mitteilte. Demnach war der Mann am Montagmorgen auf einem Firmengelände in Nieder-Olm mit dem Abladen eines Lastwagens beschäftigt.