Rheinland-Pfalz 15-Jähriger ersticht Mädchen im Supermarkt

Von red/dpa 27. Dezember 2017 - 19:44 Uhr

Im rheinland-pfälzischen Kandel hat ein Junge ein gleichaltriges Mädchen erstochen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 15-Jähriger aus Afghanistan und ein gleichaltriges Mädchen geraten in einem Drogeriemarkt in einen Streit. Dann sticht der Junge zu – die 15-Jährige erliegt ihren Verletzungen.

Kandel - Ein 15 Jahre alter Afghane hat im rheinland-pfälzischen Kandel ein gleichaltriges deutsches Mädchen erstochen. Dem Angriff sei ein Streit zwischen den Teenagern in einem Drogeriemarkt vorausgegangen, teilten die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit. Das Mädchen sei im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Passanten überwältigten den jungen Afghanen nach der Tat am Nachmittag, die Polizei nahm ihn fest.

Das Opfer war nach ersten Erkenntnissen in Begleitung in dem Drogeriemarkt. Der Festgenommene soll nicht zusammen mit der 15-Jährigen zu dem Geschäft gekommen sein. Der Auslöser des Streites war zunächst nicht bekannt.

Der Afghane soll voraussichtlich am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob es sich bei dem Jugendlichen um einen Flüchtling handelt, wurde nicht mitgeteilt.