14 Frischlinge wurden bei dem Unfall getötet.

Bei einem Unfall in Rheinland-Pfalz sind 14 Wildschwein-Frischlinge ums Leben gekommen. Die Muttersau überlebte den Unfall.











14 Wildschwein-Frischlinge sind nach einem Unfall in Rheinland-Pfalz verendet. Eine 63-jährige Autofahrerin habe auf dem Weg in Richtung Andernach auf der Bundesstraße B9 die die Straße querende Wildschwein-Rotte erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Während die voran gehende Muttersau den Unfall überlebte, starben 14 ihrer Frischlinge.