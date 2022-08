1 Überschwemmte Straßen beeinträchtigten die Arbeit der Rettungskräfte, wie hier in Wiesloch. Foto: dpa/Marvin Riess

In der Rhein-Neckar-Region haben Unwetter für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.















Unwetter haben am Freitagabend in der Rhein-Neckar-Region für mehrere vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gesorgt. Die Rettungskräfte rückten laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis in Ladenburg zu rund 50 Einsätzen aus.

Schwerpunkte seien die Gemeinden Nußloch, Wiesloch und Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis. Um dem Geschehen Herr zu werden, seien Kräfte von Feuerwehren aus weniger betroffenen Gemeinden angefordert worden. Überschwemmte Straßen beeinträchtigten zeitweise auch die Arbeit der Rettungskräfte. Verletzte gibt es bislang nicht.

Auch für die Region Stuttgart und Südbaden warnte der Deutsche Wetterdienst am Freitagabend vor schweren Gewittern mit der Möglichkeit von Starkregen und Hagel.