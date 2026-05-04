Rhein-Neckar-Liga Softball: Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

1 Woodspeckers suchen Nachwuchs. Foto: privat

Die Kornwestheimer Softballer überzeugen beim Auftakt in die er Rhein-Neckar-Liga auch ohne Outdoor-Training.











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Mit 16 Spielern reisten die Kornwestheim Woodpeckers zum ersten Rhein-Neckar-Liga Spieltag der Softball-Saison nach Villingendorf. Eine echte Bewährungsprobe für das Team, denn nach der langen Winterpause und noch keinem Outdoor-Training, musste man gegen zwei vermeintlich sehr gute Teams antreten. Schnell zeigte sich, dass die Pause den Woodpeckers keinen Abbruch getan hat. Das erste Spiel gewannen die Woodies gegen die Stuttgart Rusties mit 21:11. Letztes Jahr musste man sich in beiden Spielen geschlagen geben.