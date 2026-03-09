Rhein-Neckar-Kreis: Wolf wurde von Polizeiauto auf Autobahn überfahren

Seit dem Jahr 2000 starben bundesweit mehr als 1.000 Wölfe durch Unfälle - einer davon nun auch in der Nähe von Walldorf. Ihm wurde ausgerechnet ein Polizeiauto zum Verhängnis.
Der auf einer Autobahn bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) getötete Wolf ist von einem Polizeifahrzeug erfasst worden. Nach Angaben des Umweltministeriums ereignete sich der Unfall auf der A5. Das tote Tier sei anschließend zur nächsten Autobahnmeisterei gebracht worden. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg wurde informiert. Genetische Proben sollen am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik in Frankfurt am Main analysiert werden.