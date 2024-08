Rhein-Neckar-Kreis: Weitere Durchsuchung nach Angriff auf Polizistin

1 Die Polizei setzt die Durchsungen fort. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Eine Frau schießt erst auf eine Polizistin und tötet sich dann wohl selbst. Am Tag danach geht die Hausdurchsuchung weiter.











Link kopiert



Am Tag nach einem Angriff auf eine Polizistin in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) sind Durchsuchungen im Zusammenhang mit Mordermittlungen fortgesetzt worden. Die Beamtin war bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch durch einen Schuss an der Hand leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Schützin wurde etwas später von Spezialkräften tot in einem Zimmer gefunden. Zunächst gingen die Ermittler von Selbsttötung aus.