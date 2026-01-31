Rhein-Neckar-Kreis: Waschbär sitzt in Baumkrone fest und muss gerettet werden

1 Ein Waschbär hat die Tierrettung Rhein-Neckar auf Trab gehalten (Archivfoto). Foto: picture alliance/dpa/Uwe Zucchi

Ein Waschbär hat die Tierrettung Rhein-Neckar auf Trab gehalten. Das Tier saß tagelang in einem Baum. Wie es wieder sicheren Boden unter den Pfoten bekam.











– Ein Waschbär hat tagelang in einer Baumkrone in Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis festgesteckt und musste gerettet werden. Bereits am Mittwoch hatten Anwohner über den Waschbären informiert, sagte Nadine Brenner von der Tierrettung Rhein-Neckar. Das Tier sei über ein Dach in eine Baumkrone geklettert und habe dort tagelang ausgeharrt. Nach Angaben der Tierrettung Rhein-Neckar blieb der Waschbär unverletzt.