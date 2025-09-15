Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6 bei Sinsheim - bis zu 18 Kilometer Stau

1 Durch Aufräumarbeiten nach einem Unfall auf der A6 kam bei Sinsheim zu einem langen Stau. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein Auto schleudert, ein Lkw steht quer: Nach dem Unfall bei Sinsheim geht auf der A6 fast nichts mehr. Warum die Aufräumarbeiten noch dauern.











Aufräumarbeiten haben nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen bis zu 18 Kilometer langen Stau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sollte das Reinigen der Fahrbahn in Richtung Mannheim noch in die Abendstunden hinein dauern. Der Verkehr wurde den Angaben zufolge über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.