Rhein-Neckar-Kreis: Überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume durch Unwetter

1 Ein starkes Unwetter sorgte für überschwemmte Straßen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Alexander Wolf

Starke Unwetter haben im Rhein-Neckar-Kreis am Mittwoch für Überschwemmungen und Verwüstung gesorgt.











Wegen eines starken Unwetters sind am Mittwochnachmittag im Rhein-Neckar-Kreis Straßen überschwemmt worden und Bäume umgestürzt. In Sinsheim-Steinfurt stand das Wasser in einigen Straßen zwischenzeitlich etwa 50 Zentimeter hoch, wie die Polizei mitteilte. Ein Lkw-Fahrer blieb bei dem Versuch, die überschwemmte Fahrbahn zu passieren, stecken. Das Fahrzeug konnte anschließend nicht mehr fahren. Die Fahrbahn musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.