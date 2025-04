Rhein-Neckar-Kreis: U-Boot U17 ab Ende Mai im Technik Museum Sinsheim zugänglich

1 Das ehemalige U-Boot U-17 steht auf einem Parkplatz vor dem Technikmuseum. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Reise des Marine-U-Bootes von Kiel über Speyer nach Sinsheim verfolgten Tausende Menschen an der Strecke. Nach monatelangen Arbeiten können Besucher den Koloss bald betreten.











Das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 wird von 24. Mai an für Besucherinnen und Besucher des Technik Museums Sinsheim zugänglich sein. In den vergangenen Monaten wurde das 48 Meter lange und 350 Tonnen schwere Unterseeboot laut Museum aufwendig für die Eröffnung vorbereitet. „Der Zugang erfolgt über das Dach des Museums durch eine eigens installierte Brücke – maximal 30 Personen dürfen sich gleichzeitig im U-Boot aufhalten“, hieß es in einer Mitteilung.