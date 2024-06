Rhein-Neckar-Kreis: Selbstgebauter Pizzaofen gerät in Brand - Feuerwehr rückt aus

Selbstgebauter Pizzaofen gerät in Brand - Feuerwehr rückt aus

1 Die Polizei meldet den Brand eines selbst gebauten Pizzaofens. Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine besorgte Nachbarin ruft die Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung und Brandgeruch. Vor Ort zeigt sich: Ein selbst gebauter Pizzaofen ist in der Nacht in Brand geraten.











Ein brennender Pizzaofen hat in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des Sonntags wegen starker Rauchentwicklung und Brandgeruchs, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte trafen demnach vor Ort auf einen Mann, der in seinem Garten vergeblich versuchte, einen Brand zu löschen.