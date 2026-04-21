Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall im Feierabendverkehr – acht Verletzte

1 Für die Rettungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße 292 am Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Transporter krachen im Rhein-Neckar-Kreis ineinander. Mehrere Insassen werden schwer verletzt, ein Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Und noch jemand wird in den Unfall verwickelt.











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Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Transporter im Rhein-Neckar-Kreis sind sieben Menschen verletzt worden. Ein lebensgefährlich verletzter Fahrer wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Helmstadt und Waibstadt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Seine vier Mitfahrer wurden schwer verletzt.