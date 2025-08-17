Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Kilometer Stau nach Unfall auf A6

1 Wie genau es zu dem Unfall kam, war demnach zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 verteilen sich Trümmerteile auf der Fahrbahn, das Unfallfahrzeug muss abgeschleppt werden. Das hat eine längere Sperrung zur Folge.











Die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn ist nach einem Unfall mit einem Kleintransporter voll gesperrt worden. Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nahe Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen die Leitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Verkehr staute sich auf zeitweise rund sieben Kilometer Länge. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar.