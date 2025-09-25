Rhein-Neckar-Kreis: Leiche der vom eigenen Sohn getöteten Mutter wies Kopfverletzungen auf

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 19-Jähriger seine Mutter getötet hat und dann mit seinem Auto gegen eine Brücke fuhr. Das Motiv ist weiterhin unklar.
Im Fall einer mutmaßlich von ihrem Sohn im Rhein-Neckar-Kreis getöteten Mutter haben die Ermittler weitere Details bekanntgegeben. Der 19-jährige Sohn war nur Stunden vor dem Leichenfund mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben. Die Leiche der 45-Jährigen habe schwere Kopfverletzungen aufgewiesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Frau sei am Fundort der Leiche, einem ehemaligen Festplatz, getötet worden. Zuvor hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.