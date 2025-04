Ein betrunkener Autofahrer hat auf einer Fahrt im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Unfälle riskiert. Zuerst sei der 46-Jährige in Eppelheim aufgefallen, als er beinahe eine Mutter und ihren Sohn auf dem Gehweg überfahren habe, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend sei er weitergefahren und habe an einer Einmündung die Vorfahrt eines Autos missachtet, wodurch es beinahe zur Kollision kam. Auf einer Kreisstraße in Richtung Plankstadt soll er mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. An einer Stelle musste ein Lastwagen in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern.

In Heidelberg stoppte er schließlich seinen Wagen. Dort wollte ihn ein Autofahrer zur Rede, der ihm gefolgt war. Als dieser die Tür öffnete, fuhr der Betrunkene zurück gegen einen Dachvorsprung eines Gebäudes, wodurch ein Schaden von mehrere Tausend Euro entstand.

Schließlich fuhr er auf der Kreisstraße 4146 zurück in Richtung Plankstadt, wo er durch eine Polizeistreife gestoppt werden konnte. Ein vorläufiger Alkoholtest am Donnerstag ergab einen Wert von 2,4 Promille.