Rhein-Neckar-Kreis: Hund beißt Jungen - Polizei sucht Halterin

1 Ein Siebenjähriger ist in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis von einem kleinen Hund gebissen und verletzt worden (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Soeren Stache

Ein Siebenjähriger ist auf dem Heimweg. Er läuft an einer Frau vorbei, die einen kleinen Hund an der Leine hat. Das Tier ist gar nicht friedlich.











Link kopiert



Ein Siebenjähriger ist in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis von einem kleinen Hund gebissen und verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach der unbekannten Halterin. Gegen die Frau werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Junge wurde nach dem Biss am Freitag im Krankenhaus untersucht - er erlitt ein Hämatom und eine Quetschung.