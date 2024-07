1 Ein Hund wurde auf einem Waldweg von einem Auto angefahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Christophe Gateau

Ein Auto hat im Rhein-Neckar-Kreis einen Hund touchiert, als es an dem Tier vorbeigefahren ist. Der Fahrer diskutierte daraufhin mit der Hundebesitzerin, bevor er weiterfuhr. Die Polizei sucht Zeugen der Begegnung.











Am Dienstag wurde der Hund einer 41-jährigen Spaziergängerin in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einem Waldweg, der in Richtung Waldstraße führt, von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und dabei verletzt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.