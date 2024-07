Rhein-Neckar-Kreis: Haus in Vollbrand – Verletzte per Hubschrauber in Klinik

Haus in Vollbrand – Verletzte per Hubschrauber in Klinik

1 Eine Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Ein Haus in Heddesbach steht in Vollbrand. Drei Menschen werden verletzt. Noch ist vollkommen unklar, was den Brand auslöste.











Beim Brand eines Einfamilienhauses in Heddesbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Eine weibliche Person wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Außerdem sei eine weitere weibliche Person sowie eine männliche Person per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Alter der drei Verletzten war zunächst unklar. Auch könne derzeit nicht gesagt werden, wie schwer die Menschen verletzt wurden.