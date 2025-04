Feuer in Mehrfamilienhaus – 13 Leichtverletzte durch Rauch

Feuerwehrleute verhinderten, dass sich der Brand auf weitere Gebäude ausbreitete. (Symbolbild)

Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Hockenheim bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt an, evakuiert das Gebäude und löscht. Probleme bereitete vor allem der Rauch.











Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind 13 Menschen durch Rauch leicht verletzt worden – drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Möglicherweise habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Brandermittler sollten den Brandort näher untersuchen.