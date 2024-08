Rhein-Neckar-Kreis: Feuer aus Garage setzt Haus in Brand

1 Die Garage und das angrenzende Haus standen zwischenzeitlich in Vollbrand. Foto: dpa/Marijan Murat

Es knallt in einer Garage im Rhein-Neckar-Kreis. Flammen steigen auf und greifen auf ein Wohnhaus über. Die Feuerwehr löscht, aber das Feuer will nicht weichen.











In einer Garage im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Feuer ausgebrochen und hat auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Die Löscharbeiten in Ketsch dauern an, wie die Polizei mitteilte. Glutnester beginnen demnach immer wieder neu zu brennen. Es sei zudem notwendig, zwei brennende Hybrid-Autos aus der Garage zu bringen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.