1 Die Feuerwehr löschte den Brand (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

In einem Reihenhaus in Hirschberg im Rhein-Neckar-Kreis bricht ein Feuer aus. Feuerwehrleute verhindern ein Übergreifen der Flammen. Doch sie können nicht alles retten.











Rund 250.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Wohnhausbrand in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Der Dachstuhl des Reihenhauses stand in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.