Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fahrer mit Kindern ohne Kindersitz baut Unfall

1 Alkoholtester der Polizei. Ein 29-Jähriger war betrunken und mit Kindern ohne Kindersitz im Auto unterwegs (Symbolfoto). Foto: Heiko Becker/dpa/Heiko Becker

Mit über einem Promille am Steuer, drei Kindern ohne Kindersitz im Auto – und dann kracht es im Kreisverkehr. Gegen den Autofahrer ermittelt nun die Polizei.











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Betrunken und mit Kindern ohne Kindersitz im Auto: Mit gleich mehreren Verstößen hat ein 29 Jahre alter Autofahrer in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) die Polizei beschäftigt. In der Nacht überfuhr der Mann laut Polizei einen Kreisverkehr, beschädigte dabei den Reifen seines Wagens, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war, und stieg anschließend aus, um den kaputten Reifen zu wechseln.