Ein 47-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Auto in der Nähe von Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Zuvor sei der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn einer Landstraße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte hätten noch versucht, den 47-Jährigen zu reanimieren, hieß es weiter. Er starb jedoch nur wenig später an seinen Verletzungen. Die Landesstraße 722 war ab etwa sechs Uhr für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen.