Rhein-Neckar-Kreis: A6 wegen Schlamm stundenlang gesperrt – Ursache unklar

Wegen Schlamm auf der Fahrbahn ist die Autobahn 6 im Bereich des Kreuzes Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) stundenlang gesperrt gewesen. Wie der Schlamm genau dorthin kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge könnte es sich aber um Klärschlamm handeln, der von einem Sattelzug mit Kippfunktion stammt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten in der Nacht auf Dienstag die Polizei gerufen, weil sie die Autobahn wegen einer unbekannten schwarzen Schlammmasse kaum noch gefahrlos befahren konnten. Betroffen war die Parallelfahrbahn zur A6 aus Heilbronn in Richtung Mannheim am Kreuz Walldorf sowie die Abfahrt zur Autobahn 5. Die Autobahnmeisterei reinigte die Straße.