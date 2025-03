Rezessionssorgen: Kurse an Wall Street sinken weiter nach neuer Zolldrohung

1 Die Stimmung an der Wall Street leidet unter dem Strafzoll-Chaos. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Donald Trumps Strafzölle schüren bei Anlegern die Angst vor einer Rezession in den USA. Auch ein Schritt zur Waffenruhe in der Ukraine konnte die Stimmung an US-Börsen nur kurz verbessern.











Link kopiert



New York - Nach neuen Zolldrohungen von Präsident Donald Trump ist die Talfahrt an US-Börsen weitergegangen. So fiel der Leitindex Dow Jones um 1,14 Prozent auf 41.433,48 Punkte. Das Börsenumfeld ist weiter von Konjunktursorgen geprägt. Am Dienstag sorgte Trump für neue Unruhe mit der Ankündigung, dass er die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada auf 50 Prozent erhöhen werde. Die Bereitschaft der Ukraine zu einer Waffenruhe im Krieg mit Russland konnte die Kurse nur kurz stützen.