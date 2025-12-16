Rezepte zum Nachkochen: Schwäbisch, günstig, praktisch – ein Weihnachtsmenü aus der Kochenbas

Für sechs Personen an Weihnachten kochen für rund 50 Euro? Marcel Niedrist vom Restaurant Kochenbas in Stuttgart hat die passenden Rezepte.
Tatsächlich soll ein Drittel der Deutschen Saitenwürstle und Kartoffelsalat am Heiligen Abend auftischen. Das Festmahl folgt der Traditionen nach eigentlich erst am folgenden Feiertag. Aber die Freude am Kochen und an der Abwechslung scheint viele Menschen zu beflügeln. Wer es gern günstig will, aber trotzdem etwas Neues ausprobieren, ist mit den Rezepten aus dem Stuttgarter Restaurant Kochenbas deshalb bestens bedient: Der Strudel zum Hauptgang geht fast so schnell, wie Saitenwürstle warm zu machen, und Flädlesuppe sowie Ofenschlupfer lassen sich hervorragend vorbereiten. Marcel Niedrist hat das „uralte schwäbische Rezept für Heiligabend“ im Internet ausgegraben. Der 67-Jährige betreibt mit seinem Sohn neben der Kochenbas auch den Löwen in Uhlbach, wo er selbst in der Küche steht. Seine Eltern hatten in der Schweiz eine Gaststätte, bis zum Alter von 17 Jahren half er dort mit. Danach arbeitete er in einem anderen Beruf, am Herd ist Marcel Niedrist eigentlich ein Autodidakt. „Ich kann alles immer gut umsetzen“, sagt er. Seine Rezepte lassen sich auf alle Fälle auch gut umsetzen: Lesen Sie selbst!