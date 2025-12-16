Die Jungs von Brow denken: An Weihnachten darf es schon ein bisschen mehr Mühe sein, aber übertreiben sollte man nicht. Ihr Menü kostet für sechs Personen rund 200 Euro.
Nur nicht übertreiben! Aber an Weihnachten darf man den Kochlöffel mit etwas mehr Begeisterung schwingen, finden Max Speyer und Sebastian Gerber vom Restaurant Brow in Leonberg. „Am 24. mache ich gerne einen kleinen Aufwand mehr“, sagt Sebastian Gerber. Mit 200 Euro kaufen sie für ihr Menü ein, das ist für sechs Personen durchaus in Ordnung für die Festtage, ist ihr Motto. Und: Bei ihren Zutaten sind keine dabei, für die man um die halbe Welt reisen müsste. Die Köche haben sich in der Sternegastronomie kennen gelernt, entsprechend kochen sie: Mit Finesse, aber auch bodenständig. Logisch, dass Bier bei ihnen mehrfach im Menü als Zutaten auftaucht. „Wir sind ja direkt an der Quelle“, freut sich Sebastian Gerber.