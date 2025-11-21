Feines Mürbegebäck mit vielen Nüssen, fruchtiger Aprikosenfüllung und einem Hauch Zartbitter: Die Pistazien-Tannenbäume bringen Weihnachtsmarkt-Gefühl auf den Plätzchenteller.
Pistazien und Mandeln sorgen bei diesen Tannenbäumen für ein nussiges Aroma, Aprikosenkonfitüre macht die Plätzchen saftig, Zartbitterkuvertüre setzt einen eleganten Abschluss. Die kleinen Bäumchen sind ein Hingucker auf jedem Adventsteller und lassen sich gut vorbereiten, da sie luftdicht verpackt einige Wochen haltbar bleiben.