Feines Mürbegebäck mit vielen Nüssen, fruchtiger Aprikosenfüllung und einem Hauch Zartbitter: Die Pistazien-Tannenbäume bringen Weihnachtsmarkt-Gefühl auf den Plätzchenteller.

Pistazien und Mandeln sorgen bei diesen Tannenbäumen für ein nussiges Aroma, Aprikosenkonfitüre macht die Plätzchen saftig, Zartbitterkuvertüre setzt einen eleganten Abschluss. Die kleinen Bäumchen sind ein Hingucker auf jedem Adventsteller und lassen sich gut vorbereiten, da sie luftdicht verpackt einige Wochen haltbar bleiben.

Rezept: Pistazien-Tannenbäume Hinweis: Ergibt ca. 30 Stück

Zutaten für den Teig

125 g gehackte Pistazienkerne

100 g gehackte Mandeln

300 g Butter (zimmerwarm)

225 g Zucker

2 Eiweiß (Größe S, ca. 40 g)

300 g Weizenmehl (Type 405)

Zum Fertigstellen

50 g gehackte Pistazienkerne

100 g Aprikosenkonfitüre

100 g Zartbitterkuvertüre

Außerdem

Backblech

Backpapier

Spritzbeutel mit runder Lochtülle

Backpinsel

Hitzebeständige Schüssel (z. B. Edelstahl) für das Wasserbad

Zubereitung

Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Pistazienkerne und Mandeln mischen und portionsweise im Blitzhacker sehr fein mahlen. Butter und Zucker in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgeräts oder in der Küchenmaschine etwa 5 Minuten hellcremig rühren. Die Nussmischung zur Butter geben und gründlich unterrühren, anschließend das Eiweiß einarbeiten. Mehl auf die Masse sieben und mit einem Teigschaber vorsichtig von Hand unterheben, bis ein weicher Spritzteig entsteht. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Mit etwas Abstand kleine Tannenbäume auf das vorbereitete Blech spritzen und mit den gehackten Pistazien bestreuen. Die Plätzchen in der Ofenmitte etwa 10 Minuten backen, bis sie leicht goldgelb sind. Aus dem Ofen nehmen und kurz auf dem Blech abkühlen lassen, dann vorsichtig auf ein Gitter umsetzen. Während die Plätzchen abkühlen, die Aprikosenkonfitüre in einem kleinen Topf erhitzen und bei milder Hitze warmhalten. Die Rückseiten der Plätzchen mit der warmen Konfitüre bepinseln und jeweils zwei Stück zu einem Tannenbäumchen zusammensetzen. Auf ein Kuchengitter legen und vollständig auskühlen lassen. Die Zartbitterkuvertüre fein hacken, in eine hitzebeständige Schüssel geben und über einem heißen Wasserbad unter gelegentlichem Rühren schmelzen. Den unteren Rand der Tannenbäumchen in die geschmolzene Kuvertüre tauchen. Auf Backpapier stellen und fest werden lassen, dann vorsichtig lösen. Luftdicht verpackt sind die Pistazien-Tannenbäume 2 bis 3 Wochen haltbar.

Das Rezept hier beim SWR als PDF zum Ausdrucken herunterladen.

Nährwerte: Pro Stück (ca. 30 Stück): 219 kcal/ 920 kJ, 3 g Eiweiß, 14 g Fett, 19 g Kohlenhydrate

Weitere Rezepte aus der Sendung

Schokoladen-Laible: Kleine Schokoplätzchen mit intensivem Aroma: Ein dunkler, gekühlter Teig wird zu Rollen geformt, in Scheiben geschnitten, zu Kugeln gerollt und in Puderzucker gewälzt. Beim Backen entstehen feine, rissige Schokokugeln mit weichem Inneren. Rezept hier zum Ausdrucken herunterladen.

Basler Leckerli: Ein klassisches Gebäck aus Basel: Honigteig, Gewürze und Nüsse verbinden sich zu kleinen Lebkuchenstücken, die beim Reifen ihr volles Aroma entfalten. Ideal zum Adventstee. Rezept hier zum Ausdrucken herunterladen.

Orangen-Dinkeltropfen: Fruchtige Plätzchen aus Dinkel-Vollkornmehl mit einer besonderen Tropfenform. Ein roter Tupfen Johannisbeergelee setzt einen weihnachtlichen Akzent und rundet den Geschmack ab. Rezept hier zum Ausdrucken herunterladen.

Rezeptautor

Jörg Schmid ist Bäckermeister in vierter Generation und führt den Familienbetrieb in Gomaringen. Nach seiner Lehre, die er als Prüfungsbester abschloss, sammelte er Erfahrungen in mehreren Bäckereien und als Chef Patissier in einem Schweizer Vier-Sterne-Hotel. 2012 wurde er Deutscher Meister der Bäckermeister. Seit 2015 ist er zudem staatlich geprüfter Brot-Sommelier.

