Verleihen Sie Ihren Pralinen eine besondere Note mit Tonkabohne und Orangenzucker – ein exklusives Rezept aus „Kaffee oder Tee“ für alle Schokoladenliebhaber.

Lust auf eine süße, aromatische Verführung? Die Tonkabohnen-Pralinen mit Orangenzucker aus der aktuellen Folge von „Kaffee oder Tee“ sind ein wahres Highlight für jede Naschkatze. Die zarte Ganache aus weißer Kuvertüre und die frische Note der Tonkabohne harmonieren perfekt mit dem süßen Orangenzucker. Perfekt für alle, die etwas Besonderes suchen!

Rezept: Für die Ganache: 250 g weiße Kuvertüre

100 g Schlagsahne

30 g zimmerwarme Butter

Etwas Fleur de sel

0,5 Tonkabohne, frisch gerieben Für den Orangenzucker: 200 g Zucker

2 Päckchen Zitronensäure (à 5 g)

1 Bio-Orange

Zum Verschließen und Rollen:

200 g weiße Kuvertüre Außerdem: 1 Stabmixer

2 Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle

1 Schlagkessel (mit Standring) oder Edelstahlschüssel

1 digitales Küchenthermometer

Etwas Backpapier (als Unterlage) Zubereitung: Für die Ganache die weiße Kuvertüre klein schneiden oder in der Mikrowelle schmelzen und in eine Schüssel geben. Die Tonkabohne in die Sahne reiben und in einem kleinen Topf aufkochen. Die Tonka-Sahne über die geschmolzene Kuvertüre gießen und mit einem Stabmixer gut verrühren. Anschließend die gewürfelte Butter unterrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Mit einer Prise Fleur de sel abschmecken. Die fertige Ganache in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen. Die Hohlkugeln bis knapp unter den Rand mit der Ganache füllen. Für den Orangenzucker den Zucker mit der Zitronensäure vermischen und die Orange heiß abbrausen. Die Schale fein abreiben und unter das Zucker-Gemisch rühren. Den Zucker über Nacht trocknen lassen oder bei 50°C im Ofen. Tipp 1: Zum Reiben der Tonkabohne eignet sich am besten eine gesäuberte Muskatreibe. Wer möchte, kann auch das Mark einer Vanilleschote unter die Butter mischen.

Tipp 2: Auch Zitronen- oder Limettenzucker lassen sich auf die gleiche Weise herstellen.

Zum Verschließen und Rollen die weiße Kuvertüre klein hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Auf 40 Grad erwärmen.

Das Rezept hier beim SWR als PDF zum Ausdrucken herunterladen.

Nährwerte

Pro Stück (40): 110 kcal, 460 kJ, < 1 g Eiweiß, 6 g Fett, 14 g Kohlenhydrate

Rezeptautor

Sophie Mussotter wurde am 12. Mai 1988 geboren und absolvierte ihre Ausbildung zur Köchin im Restaurant Goldberg** in Fellbach. Seit August 2022 ist sie Chef de Patisserie bei Rauschenberger Catering in Stuttgart. Sie gewann 2022 den ersten Platz im Bereich Patisserie beim Falstaff Young Talent Cup und wurde 2023 als Patissier des Jahres ausgezeichnet.

Das ist „Kaffee oder Tee“

„Kaffee oder Tee“ ist eine beliebte SWR-Sendung, die täglich leckere Rezepte, interessante Gäste und wertvolle Tipps aus der Welt der Küche bietet. Ob einfache Alltagsgerichte oder anspruchsvolle Gourmetkreationen – die Sendung bietet für jeden Geschmack etwas.