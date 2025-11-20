Verleihen Sie Ihren Pralinen eine besondere Note mit Tonkabohne und Orangenzucker – ein exklusives Rezept aus „Kaffee oder Tee“ für alle Schokoladenliebhaber.
Lust auf eine süße, aromatische Verführung? Die Tonkabohnen-Pralinen mit Orangenzucker aus der aktuellen Folge von „Kaffee oder Tee“ sind ein wahres Highlight für jede Naschkatze. Die zarte Ganache aus weißer Kuvertüre und die frische Note der Tonkabohne harmonieren perfekt mit dem süßen Orangenzucker. Perfekt für alle, die etwas Besonderes suchen!