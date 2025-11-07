In der heutigen Ausgabe von „Kaffee oder Tee“ wird es süß und herbstlich: Konditormeisterin Claudia Hennicke-Pöschk zeigt, wie ein Hefezopf mit feiner Maronencreme gelingt – und wie der klassische Butterkuchen perfekt wird.

Wenn es draußen kühler wird, duftet es drinnen nach Hefe und Butter: Diese beiden Rezepte bringen herbstliche Gemütlichkeit auf den Tisch. Der Hefezopf mit Maronenfüllung kombiniert feine Süße mit nussigem Aroma, während der Butterkuchen vom Blech ein Klassiker ist, der immer gelingt.

Hefezopf mit Maronenfüllung Für den Hefeteig:

170 g Weizenmehl (Type 550)

20 g Zucker

½ TL Salz

20 g zimmerwarme Butter

12 g Hefe

90 g kalte Milch

Für die Maronencreme:

80 g gegarte Maronen (Vakuumpack)

80 g Milch

1 Eiweiß (Größe M)

50 g gemahlene Mandeln

3 EL Biskuitbrösel

2 EL Zucker

1 TL Backkakao

Zum Dekorieren:

150 g Aprikosenkonfitüre

Puderzucker zum Bestäuben

Außerdem:

Kastenform (ca. 26 x 11 cm)

Butter oder Backpapier für die Form

Zubereitung

Das Mehl mit Zucker, Salz, Butter, Hefe und Milch vermengen und zu einem glatten Hefeteig kneten. Zu einer Kugel formen und 15 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Für die Füllung Maronen mit Milch kurz aufkochen und fein pürieren. Eiweiß, Mandeln, Brösel, Zucker und Kakao unterrühren. Den Teig zu einem Rechteck ausrollen, mit der Creme bestreichen und aufrollen. Die Rolle längs halbieren, beide Stränge zu einem Zopf verschlingen und in eine gefettete Form legen. Etwa 20 Minuten gehen lassen, dann bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) rund 20 Minuten backen. Den Zopf kurz abkühlen lassen, mit erhitzter Aprikosenkonfitüre bestreichen, mit Puderzucker bestäuben und vollständig auskühlen lassen.

Nährwerte pro Stück (12): 146 kcal | 609 kJ | 3 g Eiweiß | 2 g Fett | 28 g Kohlenhydrate

Butterkuchen vom Blech

Für den Vorteig:

60 g frische Hefe

440 ml kalte Milch

350 g Weizenmehl (Type 405)

Für den Hauptteig:

200 g zimmerwarme Butter

120 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Salz

1 TL Zitronenpaste

400 g Weizenmehl (Type 405)

Für den Belag:

100 g Zucker

1 TL Zimt

150 g kalte Butter

75 g Mandelblättchen

100 g flüssige Schlagsahne

Außerdem:

Backblech, eingefettet mit Butter

Zubereitung

Milch und Hefe verrühren, Mehl gesiebt zugeben und zu einem weichen Vorteig mischen. 20 Minuten ruhen lassen. Für den Hauptteig Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und Zitronenpaste cremig rühren. Vorteig einarbeiten, Mehl zugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Den weichen Teig aufs Blech geben und mit den Händen verteilen. Mit etwas Butter bestreichen und 20 Minuten gehen lassen. Zimt und Zucker mischen, Butter in Flöckchen auf den Teig geben, mit Zimt-Zucker und Mandelblättchen bestreuen. Bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) 15–20 Minuten backen. Direkt nach dem Backen mit flüssiger Sahne beträufeln und auskühlen lassen.

Nährwerte pro Stück (12): 597 kcal | 2500 kJ | 10 g Eiweiß | 32 g Fett | 67 g Kohlenhydrate

Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Die Bäcker- und Konditormeisterin unterrichtet an einer Berufsschule und teilt ihr Wissen seit Jahren regelmäßig in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“. Ihre Leidenschaft gilt der Schokolade – als Schoko-Sommelière kreiert sie in der kalten Jahreszeit handgemachte Pralinen für Stammkundinnen und -kunden.

Über „Kaffee oder Tee“

Die SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ liefert von Montag bis Freitag ab 16:05 Uhr praktische Tipps für Alltag, Küche und Garten. Neben Rezepten stehen auch Gesundheit, Haushalt, Kreatives und Lebensfreude im Mittelpunkt – mit wechselnden Expertinnen und Experten aus dem Südwesten.