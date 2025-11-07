In der heutigen Ausgabe von „Kaffee oder Tee“ wird es süß und herbstlich: Konditormeisterin Claudia Hennicke-Pöschk zeigt, wie ein Hefezopf mit feiner Maronencreme gelingt – und wie der klassische Butterkuchen perfekt wird.
Herbstliche Backideen aus der SWR-Küche
Wenn es draußen kühler wird, duftet es drinnen nach Hefe und Butter: Diese beiden Rezepte bringen herbstliche Gemütlichkeit auf den Tisch. Der Hefezopf mit Maronenfüllung kombiniert feine Süße mit nussigem Aroma, während der Butterkuchen vom Blech ein Klassiker ist, der immer gelingt.