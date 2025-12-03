Ein knuspriger Strudel, gefüllt mit Spinat, Frischkäse und aromatischen Tomaten. Dazu eine frische Orangensoße, die perfekt dazu passt.
Rezept
Für den Strudelteig:
- 250 g Weizenmehl (Type 405)
- Salz
- 60 ml neutrales Speiseöl
- 125 ml lauwarmes Wasser
Für die Füllung:
- 200 g körniger Frischkäse
- 75 g getrocknete Tomaten in Öl
- 2 Zwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- 750 g frischer Blattspinat (oder 450 g TK)
- 2 eingelegte Paprikahälften
- ½ Bund glatte Petersilie
- 3 EL Schmand
- 2 Eier (Größe M)
- 1 TL Speisestärke
- 1 TL Bio-Orangenschale
- Salz, Pfeffer, Muskat
- ca. 2 EL Semmelbrösel
Für die Orangensoße:
- 4 EL Butter
- 1 TL Mehl
- ½ Bund Petersilie
- 2 Schalotten
- 100 ml Weißwein oder Apfelsaft
- 300 ml Gemüsefond
- 1 Bio-Orange (Abrieb und Saft)
- 200 g Sahne
- Salz, Pfeffer, Zucker
Zubereitung
- Für den Teig Mehl und eine Prise Salz mischen, 50 ml Öl und lauwarmes Wasser zugeben und alles zu einem glatten, elastischen Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, mit restlichem Öl bestreichen und abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen.
- Für die Füllung den Frischkäse abtropfen lassen. Die Tomaten aus dem Öl heben, 2 EL des Öls auffangen. Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln. Den Spinat putzen, waschen und gut trocknen.
- Tomatenöl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Spinat zugeben, zusammenfallen lassen, anschließend gut ausdrücken und grob schneiden.
- Tomaten fein schneiden, eingelegte Paprika würfeln, Petersilie hacken.
- Ein Ei trennen, das Eigelb beiseitelegen. Petersilie, Schmand, Frischkäse, das ganze Ei und das Eiweiß verrühren. Stärke und Tomaten unterrühren, danach Spinat und etwas Orangenschale zugeben.
- Den Teig auf etwas Mehl ausrollen, dann auf ein leicht angefeuchtetes Geschirrtuch legen und hauchdünn ausziehen.
- Die Füllung im unteren Drittel verteilen, mit Paprika und Semmelbröseln bestreuen. Seiten einschlagen und mithilfe des Tuchs aufrollen. Mit der Naht nach unten auf ein Blech setzen.
- Eigelb mit 2 EL Sahne verquirlen und den Strudel bestreichen. Bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) etwa 25 Minuten goldbraun backen.
- Für die Soße Butter und Mehl verkneten und kurz kühlen. Petersilie hacken. Schalotten in Butter anschwitzen, mit Wein oder Apfelsaft ablöschen und einkochen lassen. Brühe, Sahne und die Hälfte des Orangensafts zugeben und erneut einkochen.
- Strudel kurz ruhen lassen. Übrigen Orangensaft zur Soße geben, die Mehlbutter einrühren, cremig binden und würzen. Nach Wunsch aufschäumen.
- Strudel in Stücke schneiden und mit der Orangensoße servieren. Feldsalat passt gut dazu.
Das Rezept hier beim SWR ansehen.