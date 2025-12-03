Durch "GZSZ" wurde sie bekannt Sila Sahin-Radlinger wird 40: Ihr Ehrgeiz hat sich ausgezahlt

Schon früh war Sila Sahin-Radlinger klar, dass sie bekannt werden möchte. Dank "GZSZ" ist ihr das gelungen. Doch auch danach bewies sie Ehrgeiz, ergatterte viele weitere Rollen und feierte ihr Debüt als Sängerin. Am 3. Dezember wird sie 40 Jahre alt.