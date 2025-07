Reza Pahlevi: Der Schah-Sohn als Alternative zu den Mullahs – das ist ein Trugschluss

1 Schah-Sohn Reza Pahlavi preist sich im Westen als Machtoption für die Nach-Mullah-Zeit an. Foto: AP

Reza Pahlavi ist am Samstag Gastgeber einer Konferenz in München, in der er sich als Machtoption für die Zeit nach einem Regimewechsel präsentieren möchte.











Die Iran-Politik rückt in diesen Tagen wieder in den Vordergrund. Am Freitag verhandeln in Istanbul Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands mit dem Iran über die Zukunft des Teheraner Atomprogramms. Bereits am heutigen Donnerstag findet in Berlin eine Konferenz internationaler Experten statt, um die Reaktionen des Iran auf den US-Militärschlag gegen die Atomanlagen zu untersuchen. Eine dritte Zusammenkunft nimmt in dieser Reihe eine Sonderstellung ein: Für Samstag hat der Schah-Sohn Reza Pahlavi zu einer „Konferenz zur Nationalen Kooperation für die Rettung Irans“ nach München eingeladen.