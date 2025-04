Reykjavik: Neuer Vulkanausbruch auf Island

1 Der Vulkanausbruch ereignete sich nahe der Hauptstadt Reykjavik. (Archivbild) Foto: AP/Marco di Marco

Die Nordatlantik-Insel Island erlebt ihren nächsten Vulkanausbruch. In der Nähe der Hauptstadt Reykjavik sprudelt erneut glutrote Lava an die Oberfläche.











Auf Island sprudelt wieder glutrote Lava aus der Erde. Der erneute Vulkanausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik begann nach Angaben der isländischen Wetterbehörde am Vormittag in der Nähe des Fischerortes Grindavík. In Live-Aufnahmen des Rundfunksenders RÚV war zu sehen, wie sich die Lava ihren Weg aus einem riesigen Riss an die Erdoberfläche bahnte.