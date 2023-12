Vulkanausbruch auf Island im Livestream sehen

1 Wieder ist in Island ein Vulkan ausgebrochen. Foto: IMAGO/Cover-Images/IMAGO

Nach einer wochenlangen Erdbebenserie hat es auf der Reykjanes-Halbinsel in Island am späten Montagabend einen vulkanischen Ausbruch gegeben – mit spektakulären Bildern, die jedem zugänglich sind.











Die Erdbeben-Serie in Island hielt wochenlang an – und so befürchteten viele einen Vulkanausbruch auf Island. Am Montagabend um 22.17 Uhr (Ortszeit, 23.17 Uhr MEZ) war es dann soweit: Auf der Halbinsel Reykjanes südwestlich der Hauptstadt Reykjavik strömt orange-glühende Lava aus einem vier Kilometer langen Riss.