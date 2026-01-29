Rex eröffnet am Rotebühlplatz: Neue Tierarzt-Praxis am Rotebühlplatz – was „Rex“ so anders macht

Minzeduft für Katzen, Leckerli-Box für Hunde: Am Rotebühlplatz eröffnet eine neue Tierarzt-Praxis – und setzt auf Konzepte, die in Stuttgart bisher einzigartig sind.
Stuttgart liebt Hunde. Mehr als 16000 Vierbeiner sind heute in der Stadt gemeldet – fast 3000 mehr als noch vor zehn Jahren. Doch mit dem Boom wächst der Druck auf die Tierarztpraxen. Termine sind schwierig zu bekommen, Wartezeiten werden länger. „Die Tierarztpraxen sind immer stärker ausgelastet. Halter müssen teilweise mehrere Tage auf einen Termin warten“, sagt Jonathan Loesing, Mitgründer des Start-ups Rex. „Das kann zu einem echten Gesundheitsrisiko für die Vierbeiner werden.“