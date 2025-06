Versorgungslücke: Rewe in Sielmingen macht dicht

1 Nach 15 Jahren am Standort schließt der Rewe-Markt in Sielmingen Mitte August – aus wirtschaftlichen Gründen, wie es heißt. Foto: Caroline Holowiecki

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, nun hat das Unternehmen sie selbst bestätigt: Mitte August wird die Filiale geschlossen. Warum? Und was passiert mit dem Team?











Link kopiert



Die Gerüchte halten sich seit einiger Zeit hartnäckig, und nun ist klar, dass sie tatsächlich stimmen. Der Rewe-Markt am Ortsrand von Sielmingen wird geschlossen. Schon in diesem Sommer soll Schluss sein an der Straße Im Köller, heißt es aus der Rewe-Südwest-Pressestelle auf Anfrage. „Wir können bestätigen, dass unser Markt am Standort Filderstadt-Sielmingen nach dem letzten Verkaufstag am 16. August 2025 schließen wird.