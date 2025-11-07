Revolverheld: Johannes Strate wird die Band-Pause sicherlich schwerfallen

Erst Jubiläumstour, dann Sendepause: Revolverheld verabschieden sich 2025 mit acht Konzerten vorerst von ihren Fans. Im Interview erzählt Frontmann Johannes Strate, wie er der Auszeit entgegenblickt - und warum ein endgültiges Band-Aus zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist.
2025 ist für Revolverheld ein großes Jahr: Die Poprockband feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer großen Tour. Mit dem letzten Konzert am 21. Dezember verabschiedet sie sich dann in eine Pause auf unbestimmte Zeit. Wie Sänger Johannes Strate (45) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt, sei es "die richtige Entscheidung" für alle. Einstimmig hätten sich seine Bandkollegen Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn dazu entschlossen. "Damit man einmal so eine Art Sabbatical hat, den Kopf frei bekommt und nicht von externen Terminen bestimmt wird", erklärt Strate.