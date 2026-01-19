Revolutionsgarden im Südwesten: Geheimniskrämerei um Irans Aktivitäten in Baden-Württemberg

Während im Iran der Protest bebt, fühlen sich viele Iraner auch in Baden-Württemberg vom Regime eingeschüchtert. Das Innenministerium verrät wenig Konkretes – aus Sicherheitsbedenken.
Viele Diaspora-Iraner wissen: Ihre Aktivitäten bleiben dem Regime in Teheran nicht verborgen. Auch in Baden-Württemberg blicken Spitzel und Agenten der Islamischen Revolutionsgarden ganz genau auf Oppositionelle – und schrecken auch vor radikalen Einschüchterungsmethoden nicht zurück, wie zuletzt Mersedeh Ghazaei, Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, berichtete.