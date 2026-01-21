Revolutionsgarden im Land: Grüne setzen iranische Aktivitäten im Land auf die Agenda

Iraner in Baden-Württemberg leben in Angst vor den Spitzeln des Regimes. Grünen-Politiker Oliver Hildenbrand fordert ein Konsequentes vorgehen gegen die Aktivitäten aus dem Ausland.
Während der Proteste eines Großteils des Volkes im Iran gegen das Regime und auch jetzt, da die Proteste niedergeschlagen zu sein scheinen, verschärft sich die Situation auch für in Baden-Württemberg lebende Iraner. Viele wollen sich nicht öffentlich dazu äußern – aus Angst vor Repressionen, die den Familien in der Heimat drohen könnten.