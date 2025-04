Reveal-Party der Reality-Stars: Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac verkünden das Babygeschlecht

1 Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac gaben ihre Beziehung Anfang Dezember 2024 bekannt. Im Februar folgte die Baby-News. Foto: imago/STAR-MEDIA / action press/AEDT

Die Reality-Stars Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac werden Eltern - bisher gab es für die Fans allerdings nur wenige Informationen zu der Schwangerschaft und dem Baby. Nun überraschte das Paar jedoch mit einem privaten Einblick und verriet das Geschlecht des Kindes.











Freuen sich Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) auf einen Jungen oder ein Mädchen? Das Geheimnis haben die Reality-Stars am 13. April gelüftet. In einem Video von ihrer Reveal-Party versprühten sie rosa Konfetti - somit werden sie also Eltern einer Tochter.