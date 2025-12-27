Reutlinger Polizei sucht Zeugen: Vier junge Fahrer liefern sich illegales Rennen – einem gelingt die Flucht

Mit Geschwindigkeiten von jenseits der 180 km/h brettern vier junge Fahrer in ihren hochmotorisierten Autos über die B28. Die Polizei kann drei kontrollieren, einem gelingt die Flucht.
Die Polizei sucht Zeugen zu einem illegalen Autorennen, dass sich vier junge Männer in hochmotorisierten Fahrzeugen in der Nacht zum Freitag im Reutlinger Stadtgebiet sowie auf der Bundesstraße 28 geliefert haben sollen. Drei Beteiligte konnten Polizeibeamte anhalten und kontrollieren, einem Beteiligten gelang in seinem Mercedes GLC die Flucht.