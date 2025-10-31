Reutlingen und Tübingen: Zehn Taten? Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein Restaurant, eine Bäckerei, eine Metzgerei: Immer wieder wird in Tübingen und Reutlingen eingebrochen. Nun ist klar: Für die Taten ist wohl ein Serientäter verantwortlich.











Nach mehreren Einbrüchen in Geschäfte und Restaurants in Reutlingen und Tübingen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 28 Jahre alte Mann sei durch die Auswertung von Spuren und Videoaufzeichnungen identifiziert und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung habe man Beweismittel gefunden.