Reutlingen Sexuelle Belästigung: 16-Jährige wehrt sich erfolgreich

Von red/pol 09. Dezember 2017 - 13:50 Uhr

Eine 16-Jährige hat sich in Reutlingen erfolgreich gegen eine sexuelle Belästigung gewehrt. Foto: dpa

Eine 16-Jährige wird von einem Mann sexuell belästigt. Die junge Frau setzt sich zur Wehr – der Täter muss anschließend ärztlich versorgt werden.

Reutlingen - Ein 16-jähriges Mädchen ist am frühen Samstagmorgen um 00.10 Uhr in der Donaustraße in Altenburg, einem Stadtteil von Reutlingen, von einem 27-jährigen alkoholisierten Mann sexuell belästigt worden.

Nachdem der Mann mehrfach versuchte, das Mädchen zu umarmen und unsittlich zu berühren und mehrfache Aufforderungen dies zu unterlassen wirkungslos blieben, setzte das Mädchen Pfefferspray zu seiner Verteidigung ein. Nach ärztlicher Versorgung in einem Krankenhaus wurde der 27- Jährige zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Das Polizeirevier Reutlingen hat zudem gegen ihn ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.